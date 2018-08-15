Кадыров назвал Тимати большим другом Чечни

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил рэпера Тимати с днем рождения и назвал его большим другом республики.

"Сегодня празднует юбилей дорогой БРАТ, известный исполнитель, продюсер и не менее известный бизнесмен Тимур Юнусов. Несмотря на то, что это юбилей молодости, Тимур Ильдарович достиг больших высот в музыкальном творчестве и предпринимательстве", — написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте"

"Он является большим другом Чечни, часто приезжает в республику, посвящает ей свои песни. Я искренне поздравляю Тимура Ильдаровича с днем рождения, желаю крепкого здоровья и благополучия", — добавил Кадыров.

Тимати 15 августа исполнилось 35 лет, он известен давней дружбой с главой Чечни. В 2017 году Тимати открыл ресторан принадлежащей ему сети быстрого питания на проспекте Путина в Грозном.