Гости и участники финала WorldSkills Russia на Сахалине съели 30 тонн еды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 авг – РИА Новости. Гости и участники национального финала WorldSkills Russia на Сахалине съели 30 тонн еды, а на площадках чемпионата побывали 50 тысяч человек, сообщила в среду пресс-служба дирекции Союза "Молодые профессионалы".

"Нацфинал WorldSkills Russia 2018 в Южно-Сахалинске и Корсакове посетили 50 тысяч человек, его обслуживали 700 волонтеров, а участники съели 30 тонн еды", — приводят итоговые цифры организаторы.

Благодарность руководству Сахалинской области, строителям, экспертам за поддержку и организацию чемпионата на очень высоком уровне выразил заместитель гендиректора Союза "Молодые профессионалы" Дмитрий Глушко.

"И, конечно, огромное спасибо сахалинцам за внимание и искренний интерес к мероприятиям, которые в режиме нон-стоп проходили на площадках Южно-Сахалинска", — цитирует его пресс-служба.

Из общего количества посетителей более 1,5 тысячи составили школьники, которые побывали на всех площадках соревнований в составе экскурсионных групп. По словам директора службы охраны объектов чемпионата Ивана Таюрского, более 20% жителей Южно-Сахалинска стали зрителями на соревновательных площадках национального финала WorldSkills Russia.

"Перед нами стояла сложная задача: в течение недели накормить полноценными завтраками, обедами и ужинами около трёх тысяч человек. В такую масштабную работу было вовлечено 60 поваров, 40 человек обслуживающего персонала, которые приготовили и привезли более 30 тонн еды", — отметил гендиректор сахалинской компании "Кулинарный дом" Сергей Никифоров.

В пресс-релизе говорится, что повара сварили 800 литров супа, 4,5 тонны каш, нарезали 3 тонны овощей на салаты, приготовили 3 тысячи котлет и распотрошили 1,5 тысячи рыб, напоили участников 1,5 тысячами литрами чая и 6 тысячами литрами сока, раздали 45 тысяч яблок. По словам шеф-повара "Кулинарного дома" Валерия Ковалёва, это помимо гарнира, хлеба и других горячих блюд.

Более 700 добровольцев из 38 регионов России были задействованы в обеспечении 62 компетенций чемпионата и 15 функциональных направлений. Они встречали и провожали гостей, работали с иностранными делегациями, помогали журналистам ориентироваться на площадках мероприятия и ежедневно дежурили на объектах чемпионата.

Финал VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) прошел с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске. В течение трех соревновательных дней участники со всей страны в возрасте от 16 до 22 лет (в ряде компетенций – до 25) демонстрировали свое мастерство по 63 направлениям. Соревнования проходили на площадках ТВЦ "Аллея" и аэродрома "Пушистый". В них приняли участие 700 конкурсантов, чьи навыки оценивали 700 экспертов. Лидерами медального зачета по итогам соревнований стали команды Москвы, Татарстана и Московской области.