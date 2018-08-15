Москалькова встретилась с семьями членов экипажа судна "Норд"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в среду проводит встречу с семьями экипажа задержанного на Украине российского рыболовецкого судна "Норд", сообщил РИА Новости пресс-секретарь омбудсмена Алексей Зловедов.

"Сейчас у Татьяны Николаевны Москальковой встреча с членами семей экипажа "Норда"", — заявил Зловедов.

Ранее Москалькова сообщила РИА Новости, что провела телефонный разговор с омбудсменом Верховной рады Украины Людмилой Денисовой, в ходе которого они договорились поставить перед властями двух стран вопрос о выработке правовой формы для решения вопроса о возможном возвращении домой задержанных моряков судна "Норд" и судна ЯМК-0041.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России, при этом Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>