УЛАН-УДЭ, 15 авг — РИА Новости. Порядка трех тысяч школ показали необъективные результаты по всероссийской проверочной работе (ВПР), из них 850 показывают такие результаты второй год подряд, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на пресс-конференции в рамках международного байкальского образовательного форума.

"Сегодня такую публикацию сделаем — это порядка 3 тысяч школ показали необъективный результат, из них 850, которые в прошлом году показали необъективные результаты. К таким школам у нас пристальное внимание. Мы надеемся, что таких школ будет меньше в следующем году. Но я прошу все регионы проработать эти списки, потому что оценка должна быть объективной",- сказал Кравцов, отвечая на вопрос о списках школ, которые необъективно провели ВПР в этом году.

Комплексный анализ собранных данных ВПР проводится Рособрнадзором второй год подряд.

При анализе были отмечены образовательные организации, в которых результат выполнения ВПР оказался заметно выше среднего результата по региону. При этом школа не является лицеем или гимназией с углубленным изучением данных предметов, и полученные результаты не подтверждаются высокими баллами ЕГЭ у выпускников. Также анализировались средние проценты выполнения каждого задания учащимися: если в школе простые задания делают хуже, чем в среднем по региону, а сложные лучше, то это может свидетельствовать о том, что школьникам помогали справиться с более сложными заданиями.

ВПР представляют собой контрольные работы, которые проводятся в общеобразовательных организациях по завершении обучения в каждом классе. Это итоговые контрольные работы, которые проводятся по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.