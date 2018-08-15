Собянин включил в предвыборную программу создание новых парков в Москве

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Кандидат на должность мэра Москвы и действующий глава города Сергей Собянин включил в свою избирательную программу создание новых современных городских парков, аналогичных по концепции новому Братеевскому каскадному парку.

"У нас есть большие парки (вдоль Москвы-реки — ред.) например, Братеево, где огромное пространство. Это один из лучших спортивных парков города: там не только можно покататься на велосипеде, но и поиграть в волейбол, баскетбол, городки и другие игры, вплоть до самых экзотических для Москвы. Такие парки появляются, но их надо расширять и связывать друг с другом", — сказал Собянин в среду на встрече с экспертами в области благоустройства в своем предвыборном штабе.

Парк "Братеевская пойма" открылся для посетителей 10 июля. Парк расположен на правом берегу Москвы-реки и занимает территорию площадью 190 гектаров. Концепция создания современного парка отдыха в Братеевской пойме была разработана с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании на портале "Активный гражданин". В нем обустроены 12 спортивных зон — бейсбольное поле, футбольное поле (зимой — каток с искусственным льдом), поле для мини-футбола, площадка для паркура, две воркаут-площадки, скейтпарк, баскетбольная площадка, две волейбольных площадки, площадка для игры в настольный теннис, теннисный корт.

Кроме того, в парке обустроены пять детских площадок, три зоны тихого отдыха, летний открытый солярий с деревянными шезлонгами, площадка с качелями, установлены 23 беседки и зона для пикника. В парке созданы 700-метровая экологическая тропа, пункты проката, 13 километров освещенных велодорожек, площадки для выгула собак, летний кинотеатр, сцена для проведения мероприятий и несколько кафе. Вдоль берега Москвы-реки обустроено 10 пирсов, а также 14 спусков к воде для любителей рыбной ловли. При этом в Братеевской пойме сохранились обширные водно-болотные угодья и луга — места обитания десятков видов животных и растений.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан