Более 400 бригад "Мосводостока" работают в столице из-за сильных осадков

Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото

Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Около 400 бригад "Мосводостока" работают в столице после сильных осадков, сообщили в комплексе городского хозяйства в среду.

Ранее в погодном центре "Фобос" сообщили РИА Новости, что 15 августа в столице может выпасть до 25% месячной нормы осадков.

"В связи с обильными осадками "Мосводосток" привлек к работе более 400 бригад, в составе которых свыше 1300 сотрудников и 330 единиц техники, для предупреждения скоплений воды на дорогах и во дворах", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.