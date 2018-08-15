В Карелии 500 заключенных могут освободиться по закону о "дне за полтора"

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 авг – РИА Новости. Более 500 осужденных могут освободиться из колоний Карелии после внесения изменений в Уголовный кодекс РФ о пересчете сроков приговоров, сообщает в среду пресс-служба регионального УФСИН.

Согласно федеральному закону "О внесении изменений в статью 72 УК РФ", один день содержания лица под стражей приравнен к полутора дням отбывания наказания в воспитательной колонии или исправительной колонии общего режима и к двум дням пребывания в колонии-поселении. Закон вступил в силу с 14 июля 2018 года.

"В УФСИН России по Республике Карелия под действие закона подпадает более 500 осужденных, из них на 200 человек материалы уже направлены в суд для рассмотрения вопроса об освобождении из мест лишения свободы в связи с пересмотром сроков исчисления наказания", — говорится в сообщении.

На реализацию закона отводится 6 месяцев. Сотрудники УФСИН должны подготовить необходимые документы, направить их на рассмотрение в суды, а также разъяснить осужденным положения нового законодательства.