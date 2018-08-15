То лапы ломит, то велосипеда нет: цитаты Успенского, ушедшие в народ

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Писатель Эдуард Успенский – автор сценария серии мультфильмов про крокодила Гену и Чебурашку, троих друзей из Простоквашино, любимых не одним поколением россиян и разобранных на цитаты с момента их появления на экранах.

Успенский ушел из жизни в возрасте 80 лет.

Крокодил Гена и Чебурашка

Первая книга Успенского из серии "Крокодил Гена и его друзья" увидела свет в 1966 году, далее последовала серия книг о приключениях добродушного крокодила и его друга Чебурашки. Мультфильм Романа Кочанова про Гену и Чебурашку вышел на экраны в 1969 в году и сразу полюбился не только детям, но и их родителям. Цитаты из мультика пошли в народ и живут вот уже полвека. Достаточно вспомнить афоризм вредной старухи Шапокляк "Кто людям помогает – лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя", чтобы улыбнуться и не следовать ее заветам.

В свою очередь, добрый Гена понимающе относится к шаловливым детям: "Им играть негде. Вот они и лезут, куда не нужно", — вздыхает он, собираясь построить с Чебурашкой детскую площадку.

"Мы строили, строили и наконец построили! Да здравствуем мы, ура!"- восклицает Чебурашка, когда площадка была построена, и эта фраза тоже становится крылатой. Сердобольный Чебурашка, желая помочь другу, предлагает: "Слушай, Гена, давай я понесу чемоданы, а ты понесёшь меня", и эту цитату подхватили и дети, и взрослые, в шутку предлагая облегчить ношу.

© Союзмультфильм, 1969 Кадр из мультфильма "Крокодил Гена"(1969) © Союзмультфильм, 1969 Кадр из мультфильма "Крокодил Гена"(1969)

Трое из Простоквашино

Первая книга Успенского о трех закадычных друзьях "Дядя Фёдор, пёс и кот" была опубликована в 1974 году. Через год был снят мультфильм, увековечивший героев.

"Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а его надо колбасой на язык класть. Тогда вкуснее получится", воспитывает мальчика кот Матроскин. Кот философски изрекает: " Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет". Нет денег и не надо, было бы здоровье.

"А здоровье моё — не очень: то лапы ломит, то хвост отваливается…", — пишет дядя Федор письмо родителям не без помощи четвероногих друзей. Деревенский почтальон Печкин не отстает от веселой компании: "Это вы велосипеды за мальчиков даёте?", а получая велосипед, изрекает: "Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было! А теперь я сразу добреть начну…"

Цитировать Эдуарда Успенского можно долго. "С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют", "Вашу маму и тут и там передают", "Средства у нас есть. У нас ума не хватает"- его искрометные фразы стали народным фольклором, далеко не детским, хотя писал автор любимых мультфильмов изначально для ребятишек, но имея в виду всех нас.