МФЦ охватывают госуслугами более 90% населения России

КАЗАНЬ, 15 авг — РИА Новости. Более 90% населения РФ могут получить необходимые госуслуги в отделениях МФЦ, главная задача сегодня – повышение качества оказания услуг, заявил замминистра экономического развития РФ Савва Шипов.

Заместитель министра экономического развития РФ и президент Татарстана Рустам Минниханов в среду посетили новое отделение МФЦ в Советском районе Казани, которое является одним из крупнейших в Поволжье и самым крупным в республике, оказывает более 130 видов государственных и муниципальных услуг. Оно открылось около месяца назад. Помещение и территория отделения МФЦ оборудованы всеми элементами "доступной среды", включая специальные зоны для инвалидов. Зал приема заявителей разместился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В нем работают 52 "окна приема", созданы комфортные места ожидания, детский уголок, консультационная площадка, зоны для зарядки гаджетов.

В среду МФЦ начало оказывать новую услугу по госрегистрации автомобилей в органах ГИБДД. До сих пор данная услуга оказывалась только в двух отделениях МФЦ Москвы. Таким образом, Казань стала вторым в РФ городом, где в МФЦ можно зарегистрировать автомобиль.

"Динамика создания многофункциональных центров снижается, потому что была поставлена задача охватить более 90% населения. С этой задачей мы успешно справились, сейчас доля охвата более 90% по всей стране. С этой точки зрения, мы считаем, что количество многофункциональных центров, количество окон в МФЦ создано в необходимом масштабе. Но дальше нам надо работать не над количеством МФЦ, а над качеством оказания государственных услуг", — сказал Шипов журналистам.

По словам замминистра, услуги населению должны оказываться быстрее, чтобы люди меньше времени проводили в очередях и могли оперативно получить всю необходимую информацию. Он подчеркнул, что создание таких многофункциональных центров – это не только красивые здания и подготовленные специалисты, но и использование информационных технологий и информационных систем, которые позволяют снизить издержки при предоставлении государственных услуг. Замминистра отметил, что сегодня удовлетворенность населения качеством оказания услуг МФЦ составляет около 90%, а время ожидания в очереди – не более 15 минут.

Как сообщил министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов, ежегодно растёт количество предоставляемых МФЦ услуг и их востребованность среди населения: за семь месяцев 2018 года в Татарстане зафиксировано более 650 тысяч фактов оказания услуг в МФЦ (в целом госуслуг за этот период оказано 1,8 миллиона), в то время как за весь 2017 год в МФЦ республики было оказано 625 тысяч услуг (всего госуслуг за год – 3,4 миллиона), за 2016 год – 260 тысяч услуг в МФЦ (всего – 2,7 миллиона).

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