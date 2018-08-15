Власти Москвы рассказали о системе мониторинга прогноза погоды

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Мониторинг погодных условий ведется в Москве в круглосуточном режиме, данные о погоде поступают с 45 метеокомплексов, расположенных по

всей территории города, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Ежечасно в управление метеорологических разработок ГБУ "Автомобильные дороги" поступают данные с 45 автоматических метеокомплексов, расположенных по всей территории города в непосредственной близости от основных магистралей. Для составления заданий на уборку используется детальный анализ погодных условий, в том числе температуры у поверхности дорожного полотна и температуры самого асфальта", — рассказал Бирюков в среду.

Метеокомплексы состоят из датчиков фиксации атмосферного давления, относительной влажности воздуха, количества осадков, температуры, направления и скорости ветра, а также высоты снежного покрова и температуры поверхности дороги, пояснил Бирюков.

По его словам, для сбора данных используются инновационные методы. Например, для измерения скорости и направления ветра приборы оборудованы ультразвуковыми датчиками, а для измерения количества осадков используется уникальный датчик, который регистрирует удар каждой отдельной капли в режиме реального времени. Все данные обобщаются и анализируются с учетом ландшафта местности, наличия лесных и парковых зон, рек и водоемов.

"Мониторинг погодных условий ведется в круглосуточном режиме на всей территории города, прогнозы рассчитываются по 10 математическим моделям на период от 3 до 72 часов. В результате наблюдений за погодными условиями создаются конкретные рекомендации для проведения тех или иных регламентных работ на городских объектах дорожного хозяйства в различные периоды времени", — отметил заммэра.