ДВФУ на ВЭФ подпишет соглашение об открытии представительства во Вьетнаме

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг — РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) планирует подписать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) с Ханойским государственным университетом соглашение об открытии представительства во Вьетнаме, сообщает пресс-служба российского вуза.

"Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) откроет представительство в Ханойском государственном университете (Вьетнам). Новое подразделение станет первым и пока единственным представительством российского вуза в азиатской стране. Подписать соглашение университеты планируют на полях IV Восточного экономического форума", — говорится в сообщении.

По предложению вьетнамской стороны, вузы откроют Центр подготовки специалистов русского языка, наладят проведение тематических летних школ. Также планируется сделать совместные пособия и выпустить научные статьи по методике преподавания русского языка как иностранного. Планируется запуск Центра трансфера высоких технологий и организации партнерских образовательных программ в области маркетинга, компьютерных технологий и подготовки специалистов для инновационных высокотехнологичных компаний.

"Ханойский государственный университет — лидирующий вуз Вьетнама и один из старейших партнеров ДВФУ, поэтому мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве", — рассказала проректор ДВФУ по международным отношениям Виктория Панова.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.