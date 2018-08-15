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Общество

Московский фестиваль фейерверков назвали одним из лучших в мире

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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМеждународный фестиваль фейерверков Ростех. Архивное фотоМеждународный фестиваль фейерверков Ростех. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Фестиваль фейерверков "Ростех" в настоящее время считается одним из лучших в мире, а в целом в России произошли значительные позитивные изменения, заявил в беседе с РИА Новости директор команды пиротехников Privatex — Pyro Любомир Масар.

Международный фестиваль фейерверков Ростех. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Греческий пиротехник рассказал об особенностях выступления в Москве
Крупнейший международный фестиваль пиротехнического искусства "Ростех" пройдет в Москве 18-19 августа в Братеевском каскадном парке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером фестиваля.

"Фестиваль Ростех, я думаю, сейчас просто один из лучших в мире. Я бывал в России уже несколько раз. За последний период я ​​увидел огромные положительные изменения. Москва — красивый город. А на природе и в сельской местности — вообще прекрасно. Я лично люблю русских!" — сказал Масар.

По его словам, его команде пиротехников есть с чем сравнивать.

"Ежегодно мы принимаем участие, как минимум, в 4-5 международных фестивалях по всему миру. У них разные правила. Некоторые фестивали продолжаются долгое время. Например, в течение месяца, по одному участнику в неделю. Некоторые фестивали без музыкального бэкграунда, как в Испании. В Москве сейчас есть все условия, чтобы шоу получилось действительно великолепным", — уверен директор команды.

Он подчеркнул, что результат исполнения той или иной команды зависит не столько от суммы инвестиций, вложенных в пиротехнику, сколько от мнения жюри и погодных условий.

Фейерверк. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Объявлены хедлайнеры фестиваля фейерверков “Ростех” в Москве
"Результат нашей работы зависит в основном от погоды. У вас может быть больше денег, лучшая хореография, музыка, лучшая пиротехника в мире, но если сильная облачность, результат будет несколько смазан. Многое также зависит от жюри, поскольку это всегда очень субъективный взгляд на отдельные фейерверки", — отметил Масар.

Отвечая на вопрос, какие приемы его команда использует, чтобы произвести впечатление не только на аудиторию, но и на профессионалов, пиротехник сказал: "особенно важен музыкальный фон. Это составляет 50% моего успеха. Должен быть отличный ритм, хореография, дизайн и качественный пиротехнический материал".

Директор Privatex — Pyro вспомнил, какие самые значимые шоу его команда провела в разных странах мира. "Самое запоминающееся шоу мы представили в столице Венгрии Будапеште. Пиротехника была установлена с двух мостов через реку Дунай, а также на 22 понтонах недалеко от крепости. Общий диапазон мортирных позиций составлял около четырех километров. Но мы никогда не рассчитываем только на количество запущенных пирозарядов: все зависит от исторического рельефа местности и финансов. С удовольствием вспоминаю также шоу в Оттаве (Канада) и пироналле в Берлине и Монако", — отметил он.

Командир команды подчеркнул, что большое количество пиротехнического материала вовсе не гарантирует успех.

"Лучшее шоу — это то, что наделяет зрителей величайшими впечатлениями и эмоциями. У всех участников фестиваля есть своя высококачественная компания, каждая команда является сильным конкурентом, что в конечном итоге идет на благо всему фестивалю фейерверков", — заключил Любомир Масар.

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