В Подмосковье на братской могиле появится имя дяди Жириновского

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В общей могиле у ж/д разъезда Дубосеково похоронен брат мамы Владимира Жириновского.

На братской могиле в Подмосковье увековечат имя родного дяди политика Владимира Жириновского. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.

Лидер ЛДПР почтит память 28 героев-панфиловцев, возложит цветы к обелиску, расположенному рядом с поселком Дубосеково в Волоколамском районе. Именно там в 1941 году шли ожесточенные бои. На стеле у братской могилы рядом с деревней Нелидово состоится церемония открытия памятной таблички, в ней примет участие и Владимир Жириновский.

В общей братской могиле у ж/д разъезда Дубосеково около деревни Нелидово похоронен брат матери Владимира Жириновского — Петр Павлович Макаров. Он погиб в самом начале Великой Отечественной войны, защищая Москву от немецко-фашистских захватчиков. Имя воина будет добавлено в почетный список героев-панфиловцев, который высечен в камне.