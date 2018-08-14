В Подмосковье по губернаторской программе отремонтируют 30 тысяч подъездов

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В настоящее время в регионе уже отремонтировали 11 тысяч подъездов.
В настоящее время уже завершен ремонт 11 тысяч подъездов. Всего с начала действия программы ремонт был произведен примерно в 50 тысячах подъездов. До окончания программы планируется отремонтировать 80 тысяч подъездов.
Губернаторская программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов реализуется в Подмосковье уже несколько лет. Программу "Мой подъезд" реализует Министерство ЖКХ Подмосковья совместно с муниципальными образованиями.
Подробная информация о том, как вступить в программу, предельные стоимости ремонта в типовых домах и другая важная информация размещена на информационном ресурсе меняемподъезды.рф, а также на сайтах муниципалитетов и в социальных сетях по хештегу #МойПодъезд.