Греческий пиротехник рассказал об особенностях выступления в Москве

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Греческая пиротехническая команда Nanos Fireworks, которая выступит 18 и 19 августа на Фестивале фейерверков "Ростех" в Москве, не использует компьютерные технологии при разработке выступлений и считает это изюминкой своего предстоящего шоу.

"Я никогда не использую компьютерное программное обеспечение для моделирования. Всегда разрабатываю все в своей голове и использую только свое воображение. Считаю, что это очень важный и сильный момент наших выступлений", — сказал РИА Новости генеральный директор Nanos Fireworks Павлос Нанос.

Отвечая на вопрос, кого он считает своим главным конкурентом на Фестивале фейерверков "Ростех", пиротехник сказал: "всегда стараюсь конкурировать с самим собой, с моим лучшим "я". Кроме того, вижу другие страны не в качестве конкурентов, а как членов одной большой международной пиротехнической семьи".

По его словам, литературные шедевры, философия и произведения искусства России бесценны и вдохновляют на творчество.

"Литература, искусство и философия — мои любимые вдохновляющие аспекты русской нации. Никаких негативных стереотипов в мышлении относительно русских у меня нет и не было. Наша цель — вдохновление и понимание российской аудитории", — сказал Нанос.

Нанос сказал, что его команда, как правило, участвует в одном международном фестивале в год, поэтому времени на действительно красочную, эффектную и выверенную программу достаточно.

"Хорошо продуманная концепция пиротехнического выступления, индивидуальный ландшафт местности, а также культура и эстетика аудитории — вот что создает характер фестиваля", — отметил Нанос.

Не раскрывая секретов предстоящего выступления, Нанос отметил, что количество "пущенных на воздух" средств клиента не гарантирует успеха шоу.

"Объем вложенных средств играет существенно менее важную роль в пиротехнической хореографии. И хотя наша команда однажды выпустила рекордные 1000 салютов за 3 секунды, мы используем свои приемы при подготовке к шоу, чтобы произвести впечатление не только на широкую аудиторию, но и на профессионалов. Но какие именно — пусть это пока останется нашей тайной до начала шоу", — заключил глава греческой команды пиротехников.

Праздничная программа Фестиваля фейерверков "Ростех" продлится два дня — субботу и воскресенье, 18 и 19 августа. В Братеевском парке в течение двух дней будут проводиться детские и спортивные мероприятия, осуществляться развлекательная программа, например, фестиваль воздушных змеев, а прямо на Москва-реке будет организовано шоу 120 танцующих фонтанов.

Развлекательные мероприятия будут начинаться в 14.00.

Вечером, перед самими фейерверками, гостей будут развлекать "Танцы минус" и "Чиж" (18 августа), а также группа "Звери" (19 августа).

Для прохода посетителей будет установлено 100 рамок. В связи с повышенными мерами безопасности в парк не будут пускать посетителей на велосипедах, роликах и самокатах, с животными, а также своей водой и едой.

Билеты на мероприятие можно будет купить в интернете, а также перед входом в сам парк, но на месте они будут стоить на 20-30% дороже, чем при покупке заранее.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером фестиваля.

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