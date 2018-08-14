Сенцов рассказал посетившей его правозащитнице о своем состоянии

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Осужденный за терроризм и объявивший в колонии голодовку украинец Олег Сенцов заявил посетившей его правозащитнице Зое Светове о своем "предкритичном состоянии", но, по его словам, он доверяет врачу колонии, доволен оказываемой ему медиками помощью и не хочет госпитализации в другую больницу.

Ранее председатель СПЧ Михаил Федотов сообщил, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) после обращения президентского Совета по правам человека (СПЧ) разрешила Световой посетить колонию, где содержится Сенцов.

"Мне трудно оценить его состояние, потому что я не врач, но со слов Олега Сенцова и со слов врача колонии, Олег Сенцов считает, что он находится сейчас в таком предкритичном состоянии, а следующая стадия – это может наступить критическое состояние, когда нужно будет спасать его жизнь. Пока речь об этом не идет, но это может случиться в любой момент, в принципе о том же самом сказал врач колонии. Это тот врач, которому Олег Сенцов доверяет, и он доволен той медицинской помощью, которую ему оказывают в колонии и не хочет, чтобы его госпитализировали в какую-то другую больницу", — сказала Светова.

Правозащитница отметила, что сейчас Сенцов находится в медсанчасти колонии и доволен теми врачами, которые вместе "с гражданскими, местными врачами оказывают ему помощь", но сама усомнилась, насколько профессионально будет выполнена медицинская помощь в случае критической ситуации.

"Мне трудно оценить, насколько местные врачи в случае какой-то критической ситуации (могут) оказать всю необходимую помощь и если (речь идет о жизни и смерти), насколько они способны спасти жизнь Сенцову, если зайдет речь о каком-то очень критичном состоянии. Поскольку Олег Сенцов не собирается прекращать свою голодовку, пока не начнут исполнять его требования, а его требование – это освобождение украинских политзаключенных", — добавила Светова.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что получила от омбудсмена Верховной рады Украины Людмилы Денисовой копию отказа отбывающего наказание в российской колонии украинского гражданина Олега Сенцова от перевода в больницу.

Сенцов, добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов лабытнангской городской больницы, сообщало ранее УФСИН. По данным ведомства, Сенцов не имеет дефицита массы тела и не нуждается в экстренной госпитализации. Также УФСИН сообщало, что с начала объявленной Сенцовым голодовки он получил 202 медицинские услуги на общую сумму более 45 тысяч рублей. На лекарства для Сенцова потрачено более 95 тысяч рублей или 1100 рублей в сутки. По результатам консилиума врачей от 10 августа, состояний, угрожающих жизни пациента не отмечено. Врачи оценивают состояние Сенцова как удовлетворительное.

В августе 2015 года Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором 10 лет лишения свободы получил также его сообщник Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.