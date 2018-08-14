Правозащитница Светова рассказала о впечатлениях от беседы с Сенцовым

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Правозащитница Зоя Светова, в течение двух часов общавшаяся с Олегом Сенцовым, рассказала, что он страдает от голодовки, но силен духом, живет активной жизнью, пытается даже что-то писать.

"Он со мной общался два часа сидя, большую часть времени он проводит лежа, но поскольку ему тяжело. В первой половине дня ему делают капельницу, и потом он лежит, читает, ему тяжело ходить, но в принципе, человек, который 90 дней голодает и потерял, он говорит, что 17 килограмм, врачи говорят 11 килограмм, но это достаточно много. Чисто внешне он выглядит очень похудевшим", — сказала Светова РИА Новости.

"Понятно, что человек изможден, измучен этой голодовкой, но он очень силен духом, он всем интересуется, обо всем говорит, читает книги и пытается что-то даже писать, что-то даже редактировать какие-то тексты, отвечает на письма. Поэтому он живет очень активной жизнью, при том что он голодает", — добавила правозащитница.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что получила от омбудсмена Верховной рады Украины Людмилы Денисовой копию отказа отбывающего наказание в российской колонии Олега Сенцова от перевода в больницу.

Сенцов, добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов лабытнангской городской больницы, сообщало ранее УФСИН. По данным ведомства, Сенцов не имеет дефицита массы тела и не нуждается в экстренной госпитализации. Также УФСИН сообщало, что с начала объявленной Сенцовым голодовки он получил 202 медицинские услуги на общую сумму более 45 тысяч рублей. На лекарства для Сенцова потрачено более 95 тысяч рублей или 1100 рублей в сутки.

В августе 2015 года Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором 10 лет лишения свободы получил также его сообщник Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.