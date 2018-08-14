Число поездок на московском каршеринге увеличилось в 12 раз

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Количество совершенных поездок в системе московского каршеринга в первом полугодии 2018 года выросло в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе мэрии во вторник по итогам заседания президиума.

"Московская система краткосрочной аренды автомобилей (каршеринг) по динамике развития – №1 в мире. Если в I полугодии 2017 года пользователи совершили 0,5 миллиона поездок, то за I полугодие 2018 года — в 12 раз больше – 6 миллионов", — говорится в сообщении.

В мэрии напомнили, что сейчас в столице работают 15 операторов каршеринга с парком более 11 тысяч автомобилей, при этом операторы планируют увеличивать автопарк на 5 тысяч машин ежегодно.

"Благодаря тому, что автомобилями краткосрочной аренды в течение суток могут пользоваться несколько водителей, снижается нагрузка на дороги, в городе экологическая ситуация улучшается", — отметили в мэрии.