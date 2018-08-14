В Челябинске заработали новые посты контроля качества атмосферного воздуха

ЧЕЛЯБИНСК, 14 авг – РИА Новости. Новые посты контроля атмосферного воздуха заработали в Челябинске, это позволит оперативно измерять уровень выбросов около конкретных предприятий, сообщила во вторник пресс-служба губернатора региона.

"В Челябинске начали работать новые посты гидрометцентра, которые осуществляют мониторинг состояния атмосферного воздуха. Новое оборудование поступило в регион в рамках выполнения стратегических указов президента РФ Владимира Путина с учетом высокой значимости для Челябинска темы качества атмосферного воздуха", — цитирует пресс-служба губернатора региона Бориса Дубровского.

По словам губернатора, "новые посты позволяют получать адекватную информацию об уровне фонового загрязнения воздуха в Челябинске". "Каждый новый мобильный пост позволит точечно и оперативно замерять уровень выбросов конкретных предприятий", — говорится в сообщении.

Пресс-службы уточняет, что в рамках соглашения между правительством Челябинской области и федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Челябинске начала работать передвижная лаборатория и два модернизированных стационарных поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.

В городе уже развернуто 9 стационарных постов и 5 передвижных лабораторий для исследования качества атмосферного воздуха, добавляется в сообщении.

Как уточнил замгубернатора региона Сергей Сушков, передвижная лаборатория дает возможность проведения маршрутных наблюдений как на территории жилой застройки, так и на границе санитарно-защитной зоны предприятий, а также оперативного реагирования на сообщения об аварийных ситуациях техногенного характера.

По данным челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ "Уральское УГМС", передвижная лаборатория наблюдений за состоянием и загрязнением атмосферного воздуха размещена на шасси автомобиля Ford Transit, оборудована метеорологическим комплексом, автоматическим анализатором пыли с системой пробоотбора, автоматическим газоанализатором для измерения концентрации диоксида серы и сероводорода, оксидов азота и аммиака, оксида углерода, озона.

Измерения будут проводиться с помощью автоматических газоанализаторов с передачей данных в режиме онлайн специалистам гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Кроме того, предусмотрена возможность ручного отбора проб с дальнейшим их химическим анализом в условиях стационарной лаборатории на приоритетные и специфические загрязняющие вещества, которые не определяются в автоматическом режиме (фенол, формальдегид, бенз(а)пирен, тяжелые металлы).

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