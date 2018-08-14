В Алтайском крае стартовал фестиваль меда

БАРНАУЛ, 14 авг – РИА Новости. "Медовый Спас на Алтае": сразу в нескольких городах региона — Барнауле, Бийске, Заринске и Рубцовске – во вторник открылся краевой фестиваль меда, вместе с ним традиционно отметили и День пчеловода Алтайского края. Сорта меда нового урожая на сладкий смотр привезли пчеловоды из 25 районов края, сообщила РИА Новости пресс-служба губернатора региона.

Фестиваль "Медовый спас на Алтае" проводится при поддержке правительства края и служит развитию событийного туризма в регионе.

"В Барнауле ярмарка меда развернулась на площади Сахарова. Праздник проходит с размахом! Попробовать можно не только все сорта меда нового урожая, но и пряники медовые, пироги, булочки с медом. И все это с чаем из местных алтайских трав. В павильоне-избе "Медокачка" можно увидеть старинные медогонки, своими глазами посмотреть, как откачивают мед. Здесь же можно побывать на мини-экопасеке и понаблюдать за жизнью пчел, узнать, что такое "сон на ульях" и чем он полезен", — рассказали в пресс-службе.

Помимо угощения и любопытных открытий, для гостей фестиваля подготовили и развлекательную программу с различными конкурсами. А главным призом викторины и лотереи "Медовый запас" стал бочонок меда. Самим посетителям доверили определить и лучший мед года – по итогам конкурса "Народное признание".

"Медовый Спас на Алтае", начавшийся в почитаемый в народе православный праздник, продлится до 2 сентября. Ярмарка меда и других продуктов пчеловодства будет работать ежедневно.

Другие новости региона читайте здесь >>