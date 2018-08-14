Путин посетит молодежный образовательный форум "Машук-2018" в Пятигорске

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду посетит в Пятигорске Северо-Кавказский молодежный образовательный форум "Машук-2018", сообщает пресс-служба Кремля.

"Пятнадцатого августа президент РФ Путин посетит Северо-Кавказский молодежный образовательный форум "Машук-2018" (Пятигорск). Глава российского государства осмотрит выставки и экспозиции, пообщается с участниками форума", — говорится в сообщении.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске у подножия горы Машук на Комсомольской поляне с 2010 года. За восемь лет в нем приняли участие около 20 тысяч человек.

В 2018 году форум проходит с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тысячи представителей из регионов Северо-Кавказского федерального округа, других регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Форум проходит в две смены: "Добровольчество" (10-17 августа) и "Гражданское общество" (17-24 августа).