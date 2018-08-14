В Кировской области стартовал проект "Мобильный наставник" для детей-сирот

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг — РИА Новости. Обучающий проект "Мой мобильный наставник", который охватывает около 400 воспитанников из детских домов и школ-интернатов, стартовал в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Цель программы – повысить готовность подростков от 11 лет и старше к взрослой жизни с помощью мобильных устройств и информационных технологий. Все участники в интерактивной форме получат знания по мобильной безопасности, финансовой грамотности, услугам ЖКХ, возможностям центров "Мои документы", страхованию жизни и здоровья, защите от финансового мошенничества и виртуальных ловушек.

"Информационные технологии сегодня являются неотъемлемой частью жизни. Дети видят, как родители обращаются за государственными услугами в электронном виде, во многих семьях через интернет оплачиваются услуги ЖКХ. Дети-сироты с этими процессами практически не сталкиваются. Проект "Мобильный наставник" помогает воспитанникам детских учреждений познакомиться с существующими полезными сервисами, безопасно ориентироваться в интернете и подготовиться к самостоятельной взрослой жизни", – приводит пресс-служба слова министра информационных технологий и связи Кировской области Юрия Палюха.

Проект "Мой мобильный наставник" проходит в три этапа. Сначала воспитанники, отдыхающие в детских лагерях, знакомятся с мобильной и финансовой грамотностью и сдают экзамен. После успешного прохождения тестирования ребята перейдут во второй этап, который начнется осенью. Эксперты продолжат обучение детей уже в детских домах и школах-интернатах.

На третьем этапе, который состоится в начале 2019 года, юные участники посетят крупнейшие предприятия и госучреждения области, где на практике познакомятся с работой специалистов профильных сфер. Пять победителей проекта пройдут профессиональное обучение по выбранному ими направлению.

"По итогам проекта выпустят книгу с полезными советами для выпускников детских домов и школ-интернатов. Это будет копилка готовых решений для ребят, стартующих в самостоятельную жизнь. Кроме того, в ней будут указаны контактные данные всех экспертов и наставников, к которым они и в дальнейшем смогут обращаться за помощью и советом", — отмечается в сообщении.