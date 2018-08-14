На северо-западе Москвы ввели в эксплуатацию 187 лифтов в 2018 году

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Около 190 лифтов с начала года введено в эксплуатацию по программе капремонта на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы во вторник.

"Сначала года введено в эксплуатацию 187 новых лифтов в северо-западном административном округе по программе капитального ремонта. Всего в 2018 году на северо-западе планируется заменить лифтов в 68 домах", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что региональная программа капремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы реализуется с июля 2015 года. На сегодняшний день программа включает более 27,7 тысячи домов площадью 244,5 миллиона квадратных метров, запланирован ремонт 354 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тысяч лифтов.