Бартенев раскрасил двухметровую медведицу у здания МИА "Россия сегодня"

Российский художник Андрей Бартенев расписывает двухметровую фигуру медведя – арт-объект, который станет частью инсталляции на Международном фестивале фейерверков Ростех в Москве. 14 августа 2018

Российский художник Андрей Бартенев расписывает двухметровую фигуру медведя – арт-объект, который станет частью инсталляции на Международном фестивале фейерверков Ростех в Москве. 14 августа 2018

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российский художник и скульптор Андрей Бартенев во вторник раскрасил двухметровую фигуру медведицы весом в 75 килограммов у здания МИА "Россия сегодня" в Москве в рамках международного Фестиваля фейерверков, передает корреспондент РИА Новости.

Крупнейший международный фестиваль пиротехнического искусства Фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет в столице 18-19 августа в Братеевском каскадном парке.

Белая фигура медведицы была установлена на тротуаре на Зубовском бульваре во вторник утром. Бартенев, ставший арт-директором международного фестиваля, раскрашивал медведицу на глазах у прохожих, к процессу создания инсталляции могли присоединиться все желающие, взяв кисти и краски.

"Это полярная медведица Настя. Она пришла с полуострова Таймыр, и так как на полуострове Таймыр очень много солнца и снега, она вся в снежинках, и пришла рассказать нам про солнечного зайчика. Это будет семья из пяти медведей. А самый главный герой будет Солнечный Заяц, которы будет сидеть в Братеевском парке и всех ждать. Зайку построят, и он будет в высоту пять метров", — рассказал художник РИА Новости.

По словам Бартенева, ширина медведицы — 2,1 метра, высота — 2,2 метра. Весит фигура 75 килограммов.

Он напомнил, что фестиваль откроется в субботу, и по ожиданиям организаторов, за два дня его посетят 700 тысяч зрителей.