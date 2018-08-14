Улицы Москвы ко Дню российского флага украсят подсветкой и плакатами

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Праздничная архитектурная подсветка с поздравительным видеороликом на медиафасадах домов на Новом Арбате и здании Центрального телеграфа, а также 500 плакатов, посвященных Дню российского флага, украсят улицы Москвы с 15 по 22 августа, рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"С 15 по 22 августа Москву украсят 500 плакатов, которые разместят на билбордах, афишных стендах и остановочных павильонах. 22 августа в 20.04 на медиафасадах домов на Новом Арбате горожане и гости столицы смогут полюбоваться архитектурно-праздничной подсветкой с поздравительным видеороликом, посвященным знаменательной дате. Кроме того, видеоролик можно увидеть на медиафасаде здания Центрального телеграфа", – рассказал Бирюков.

Отмечается, что еще одним элементом праздничного украшения города станет оформление в российский триколор Большого Каменного, Большого Москворецкого, Бородинского, Большого Устьинского и Новоарбатского мостов.