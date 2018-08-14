ФСИН разрешила правозащитнице Световой посетить колонию, где сидит Сенцов

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) после обращения президентского Совета по правам человека (СПЧ) разрешила правозащитнице Зое Световой посетить колонию, где содержится Олег Сенцов, сообщил председатель СПЧ Михаил Федотов.

"СПЧ попросил ФСИН разрешить Зое Световой посетить ИК-8 УФСИН по ЯНАО в городе Лабытнанги. Разрешение ФСИН получено только что", — написал Федотов во вторник в своем микроблоге в Twitter.

Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам по делу об организации терактов в Крыму. В середине мая этого года Сенцов объявил голодовку, которую продолжает до сегодняшнего дня. За ним наблюдают тюремные врачи и специалисты гражданской больницы.