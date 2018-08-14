В Рособрнадзоре прокомментировали идею замены пятибалльной системы оценок

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) не обсуждала переход к 12-балльной системе школьных оценок, заявил РИА Новости заместитель руководителя ведомства Анзор Музаев.

Ранее "Известия" сообщали, что в ходе круглого стола с участием представителя Рособрнадзора и профильных экспертов обсуждался вопрос о системе школьных оценок, звучали предложения о возможном пересмотре нынешней пятибалльной системы.

"Вопрос о замене пятибалльной системы оценивания знаний школьников 12-балльной в Рособрнадзоре не обсуждался, с подобными инициативами ведомство не выступало. Подобной идеи у нас не было, и в ведомстве этот вопрос не обсуждался", — рассказал Музаев.

По его словам, о необходимости замены действующей системы оценок в ходе дискуссии заявил руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов.

"На данный момент это экспертное мнение, которое может быть предметом обсуждения в педагогическом сообществе. В Рособрнадзоре позиция по этому вопросу не формировалась. Если предложение вызовет интерес, мы готовы поучаствовать в его обсуждении, но принятие решения по данному вопросу не относится к нашей компетенции", — пояснил Музаев.

Он добавил, что выстраивая всероссийскую систему оценки качества образования, Рособрнадзор уделяет первостепенное внимание формированию независимых и объективных форм оценки знаний обучающихся.