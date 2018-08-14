Собянин предложил обязать таксистов работать только с российскими правами

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести в законодательство требование для таксистов работать только с российскими правами.

По словам Собянина, на недавно прошедшем в Москве форуме "Такси" одной из обсуждаемых проблем стало то, что таксисты-иностранцы работают со своими национальными правами.

"Понятно, что выданы они не всегда адекватно, а это — дополнительные риски для пассажиров. Было бы правильно включить в федеральный закон требование, чтобы в такси могли работать только водители с российскими правами", — написал Собянин на своем официальном сайте.

Он также отметил, что пока этого нет, агрегаторы могли бы указывать в мобильном приложении: какие права у водителя, который берет заказ.

"Тогда сами пассажиры смогут решать, хотят они ехать с водителем, у которого права не наши, или нет", — отметил мэр.