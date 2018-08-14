В Якутии утвердили концепцию работы с палеонтологическими материалами

ЯКУТСК, 14 авг – РИА Новости. Врио главы Якутии Айсен Николаев подписал концепцию развития сбора, изучения, использования, переработки и реализации палеонтологических материалов мамонтовой фауны на территории республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Как отмечается в сообщении, по экспертным оценкам, более 80% ресурсов бивней мамонта в России сосредоточены на территории Якутии. Потенциал мамонтового бивня в республике оценивается примерно в 500 тысяч тонн. Сегодня около 90% его экспортируется в страны Азии. Несмотря на то, что бивень мамонта пользуется устойчивым спросом на внутреннем и экспортном рынках, сбор, изучение, использование, переработка и реализация материалов мамонтовой фауны не в полной мере урегулированы действующим законодательством РФ.

Между тем в настоящее время проблемы, связанные с мамонтовой фауной, приобретают системный характер, появилась необходимость упорядочивания научных исследований, создания прозрачной и надёжной системы правового регулирования управления, оборота и надзора в сфере видов деятельности, связанной с мамонтовой фауной.

"По мнению лидера республики, принятие концепции будет способствовать достижению положительного социально-экономического эффекта для коренного населения арктических и северных территорий республики и страны, легализации внутреннего и экспортного оборота мамонтовой фауны, а также созданию в республике международного центра изучения, хранения, экспонирования мамонтовой фауны", — отмечает пресс-служба.

В документе предлагается практический механизм реализации концепции, в том числе рассмотрена возможность организации на территории республики торгово-производственного комплекса, обеспечивающего функционирование рынка мамонтового бивня путём организации местного косторезного производства и введения системы экспорта по прямым договорам с соответствующим выходом на международный рынок.

Поставленные задачи планируется осуществить до 2024 года в два этапа.

"Концепция станет основой для разработки стратегии развития сбора, изучения, использования, переработки и реализации палеонтологических материалов мамонтовой фауны на территории Якутии", — отмечается в сообщении.

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