В Москве участок Филевской линии метро закроют на ремонт в выходные

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Четыре станции Филевской линии Московского метрополитена закроются на ремонт в ближайшие выходные, 18 и 19 августа, сообщила пресс-служба ГУП "Московский метрополитен".

"В ближайшие выходные, 18 и 19 августа, будет временно прекращено движение поездов на участке Филевской линии от станции "Киевская" до станции "Кунцевская". Ограничения вводятся в связи с проведением капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время закрытия будут курсировать компенсационные маршруты. Они свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская", а также обеспечат связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5.00 мск до 2.00 мск. Интервал движения не превысит двух минут.

Согласно сообщению, участок линии метро возобновит работу в понедельник, 20 августа, в 5.30 мск.