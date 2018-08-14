Новую школу вместо здания 100-летней давности построят в одном из сел КЧР

ЧЕРКЕССК, 14 авг — РИА Новости. В селе Гюрюльдеук Усть-Джегутинского района КЧР в 2019 году начнется строительство новой школы взамен той, чтобы была построена более века назад, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Просьбу жителей села о строительстве новой школы главе республики Рашиду Темрезову в ходе двусторонней встречи передал глава администрации Усть-Джегутинского района Мурат Лайпанов. Темрезов ее поддержал, поручив правительству КЧР подготовить необходимую документацию и в 2019 году приступить к строительству нового объекта", — рассказал собеседник агентства.

Темрезов также отметил, что на двусторонней встрече обсуждались вопросы строительства ряда объектов социальной, спортивной и дорожной инфраструктуры на территории района. Отдельно остановились на теме водоснабжения в ряде сельских населенных пунктов. Также обсудили различные формы поддержки спортсменов — жителей района и их тренеров.

"Уже совсем скоро в Усть-Джегуте будет сдан новый современный спорткомплекс, где будут организованы секции для занятий различными видами спорта, в том числе и олимпийскими", — сообщил глава региона.

Всего с 2012 года в Карачаево-Черкесии построено и реконструировано 15 среднеобразовательных учреждений, пять из них — в формате "школа плюс детский сад", добавили в пресс-службе.

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