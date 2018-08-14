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Общество

Роскачество рассказало, на что обращать внимание при покупке сока

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© Fotolia / Art AllianzМужчина выбирает продукты в магазине. Архивное фотоМужчина выбирает продукты в магазине. Архивное фото
© Fotolia / Art Allianz

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Роскачество проведет исследование яблочных соков, которые продаются в российских магазинах; организация также подготовила рекомендации, на что нужно обратить внимание при выборе напитка, а также как отличить сок от нектара, говорится в сообщении Роскачества.

Водитель открывает бутылку воды за рулем. Архивное фото
© Fotolia / Kurgu128
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"В исследование Роскачества войдут 32 торговые марки яблочного сока, из Москвы, Краснодарского края, Московской, Орловской и Самарской областей, а также из Республики Алтай. Помимо российской продукции, в исследование войдут торговые марки из Сербии, Франции, Беларуси и Армении", — говорится в сообщении.

Исследование коснется нескольких категорий яблочного сока: осветленного восстановленного, сока с мякотью и прямого отжима, а также сока, который предназначен для детей старше четырех месяцев и трех лет. Яблочный сок пройдет проверку по 38 показателям качества и безопасности продукции, среди которых — расширенная дегустационная оценка (внешний вид и консистенция, цвет, вкус и аромат). Кроме того, исследование коснется массовой доли осадка в осветленном соке и объемной доли мякоти.

"В лабораторных условиях эксперты оценят наличие и количество сахара и подсластителей (сахарин, аспартам, цикламовая кислота), красителей и консервантов", — добавляет Роскачество.

В программу проверки включены также расширенные группы пестицидов и нитратов, которые потенциально могли перейти от сырья, а также микробиологические показатели и первые признаки порчи.

Сочные тонкости

Организация отмечает, что одним из направлений исследований станет проверка достоверности маркировки продукции: кроме оценки соответствия фактической массы нетто заявленной, эксперты ответят на вопрос, действительно ли напиток, содержащийся в упаковке, является восстановленным соком, или же это все-таки нектар (то есть сок разбавлен).

Производственная линия по упаковке молока на молочном заводе в Самаре. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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"Для проверки качества сока эксперты проведут проверку на содержание сахаров (глюкозы, фруктозы и сахарозы) — превышение данных показателей говорит о том, что в продукт могли быть добавлены неестественные сахара; также будет проверено содержание яблочной кислоты — недостаточное её количество говорит о том, что сок разбавили", — сказала директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова, слова которой приводятся в релизе.

Помимо этого, эксперты проверят концентрацию калия, магния и натрия в яблочном соке, а также, есть ли в яблочном соке посторонние примеси, минеральные или примеси растительного происхождения (данные показатели говорят о качестве сырья).

В свою очередь директор департамента исследований Роскачества отмечает, что соки из фруктов для детей должны отвечать более строгим требованиям качества и безопасности продукции.

Так, согласно техрегламенту на соковую продукцию из фруктов и овощей, в составе сока для детей раннего возраста не допускается добавление пищевых компонентов и добавок, содержащих ГМО, подсластителей, ароматизаторов, красителей и подкрашивающих экстрактов, а также сахара. Пакетированные соки для детского питания должны иметь пониженную кислотность.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВитрина с соками в магазине "Пятерочка" в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Витрина с соками в магазине "Пятерочка" в Москве

Как выбрать сок

При этом Викулова указывает: не так важно, по каким именно стандартам, ГОСТу или техрегламенту, сделан продукт. "Законодательство четко разграничивает понятия "нектар" и "сок", что снимает вопрос, так называемого, легального фальсификата. Поэтому потребителю, прежде всего, необходимо посмотреть, какой именно продукт он видит на полке, и что именно хочет приобрести", — добавляет она.

Бокал белого вина. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Роскачество указывает, что ответы на многие вопросы о напитке может дать его упаковка. Если это собственно сок, слова "восстановленный" или "прямого отжима" на упаковке укажут на вид сока.

"На восстановленный сок также могут указывать слова "изготовленный из концентрированного сока", "из концентрированного сока и пюре" и т.п. в случае с соком прямого отжима — его отжимают на предприятии после сбора фруктов, а потом подвергают пастеризации, что позволяет сохранить максимум полезных веществ", — поясняется в релизе.

Если же речь идет о нектаре, сокосодержащем напитке или морсе, то на потребительских упаковках должна быть информация о содержании в нем минимальной объемной доли сока или пюре. В составе продукта перечислены все компоненты, которые входят в напиток — например, указываются все соки, входящие в состав смешанного сока.

"Имейте в виду, что для монокомпонентного сока состав разрешается не указывать — в таком продукте нет ничего, кроме указанного в наименовании сока", — добавляет организация. При покупке напитка нужно убедиться, что он не просрочен. Важно также найти информацию, как следует хранить продукт после вскрытия упаковки.

"Внимательно изучите целостность пакета — он не должен быть мятым, вскрытым или поврежденным. Только целостность упаковки гарантирует надлежащее качество и безопасность соковой продукции", — подчеркивает Роскачество.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".

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