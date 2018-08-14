В "Зарядье" пройдет фотовыставка редких артефактов, найденных в России

Посетители у входа в Медиацентр природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве. Архивное фото

Посетители у входа в Медиацентр природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Пятнадцать уникальных фотографий редких артефактов представят москвичам на выставке, которая пройдет в столичном парке "Зарядье", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Пятнадцатого августа в холле павильона "Медиацентр" парка "Зарядье" открывается бесплатная фотовыставка "Археология России: артефакт в истории". Ее зрителям представят 15 уникальных снимков древних предметов, найденных археологами в Москве и других городах России", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на снимках фотографа Андрея Бронникова будут представлены знаменитая фигурка бизона из бивня мамонта времен палеолита, новгородская берестяная грамота XIV века, клад серебряных монет периода Смутного времени, сохранившихся до наших дней.

"Изображенные на фотографиях в "Зарядье" редкие артефакты настолько малы, что легко умещаются на ладони. Благодаря многократному увеличению предметов посетители смогут рассмотреть детали, видимые разве что под микроскопом", — рассказали порталу в пресс-службе парка.

Добавляется, что некоторые предметы древности нигде не экспонируются, и посетители выставки смогут увидеть их впервые только на фотографиях, представленных в "Зарядье".