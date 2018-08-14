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Общество

"У тебя голова есть?" В Башкирии лихач избил пенсионера за замечание

(обновлено: 08:05 14.08.2018)
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© Константин ЗадорновКадр из видео, на котором автомобилист избил пешехода в СтерлитамакеКадр из видео, на котором автомобилист избил пешехода в Стерлитамаке
© Константин Задорнов

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая. Водитель "Лады" в центре Стерлитамака среди бела дня ногами избил пенсионера. Таким образом он отреагировал на сделанное пожилым мужчиной замечание. Тот был настолько шокирован, что даже не пытался сопротивляться. Никто из прохожих за него не вступился. Пока полиция ищет хулигана, в интернете его вычислили по номерам автомобиля.

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Строптивая "десятка"

Инцидент произошел 12 августа на улице Коммунистической. Молодой человек за рулем "десятки" нарезал круги по двору жилого дома. Одному из местных жителей это не понравилось — он высказал водителю претензии. Тот вышел из машины и с ходу ударил пенсионера ногой по лицу.

Это попало на камеру видеорегистратора в автомобиле Константина Задорнова. Именно он опубликовал ролик в соцсетях. "Я припарковался во дворе на несколько минут. Сначала услышал звук двигателя, потом визг тормозов — вижу, выезжает "десятка". Чуть в меня не влепилась, я аж похолодел. Водитель сдал назад и припарковался напротив меня. Я сначала подумал, что человеку стало плохо, потом предположил, что за рулем пьяный. Но он выглядел абсолютно трезвым. Открыл дверь, вальяжно вытянул ногу. Прохожие на него оглядывались, однако никто не осмеливался подойти", — описывает события Константин. 

По словам Задорнова, к лихачу приблизился пожилой мужчина и спросил: "У тебя голова есть?" "Пенсионер, видимо, хотел провести профилактическую беседу, начал показывать рукой в ту сторону, откуда вылетела "десятка". Но договорить не успел. Парень выскочил из салона машины и, не сказав ни слова, стал бить — руками, ногами, наотмашь", — вспоминает очевидец.

В итоге водитель "Лады" нанес пенсионеру два удара ногой и два рукой, один из них пришелся в лицо. За пострадавшего никто не заступился — зеваки, не вмешиваясь, наблюдали за происходящим. В итоге избитый просто убежал.

А молодой человек, которого не смутили ни очевидцы, ни видеокамеры, закрыл автомобиль, поставил на сигнализацию и ушел.

"Что было дальше, я не знаю. Как чувствует себя пенсионер — тоже. Я просто выложил ролик в Сеть", — говорит Задорнов. В комментариях к видео он пообещал предоставить полную запись полицейским, на которой слышен визг тормозов и "как гнал дебошир", но лишь в том случае, если пострадавший сам напишет заявление.

Травля

Пользователи соцсетей тем временем по номерам автомобиля принялись искать обидчика пенсионера. Первым, на кого по ошибке пало подозрение, оказался Денис Полёнок (все фамилии изменены). Он рассказал корреспонденту РИА Новости, что его буквально засыпали угрозами. "У меня даже машина не такая, фото старое, по описанию я не подхожу. Мои друзья и близкие знают, что я никогда не смог бы поднять руку на пожилого человека, не важно, что он сказал", — говорит Денис.

Позже, как полагают сетевые активисты, они нашли настоящего обидчика — жителя Стерлитамака Динислама Шакиева. На своей странице во "ВКонтакте" сам Шакиев заявил, что ни от кого не скрывается, а просто уехал работать, и пообещал рассказать правду, как все было, когда вернется, через месяц. Если ориентироваться по странице в соцсети, ему 19 лет, в прошлом он занимался тхэквондо. Молодой человек живет в том же дворе, сейчас трудится вахтовым методом.
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© Фото : из личного архива Натальи Визенковой
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"Прежде чем что-то говорить, нужно выяснить, как все было, а не шуметь. В группах и СМИ многое придумывают, ищут просто инфоповод для того, чтобы собрать больше людей (по-видимому, имеются в виду подписчики. — Прим. ред.)", — написал Шакиев. Он также попросил не трогать его родных и извинился перед близкими за доставленное неудобство. Но попросить прощения у пенсионера не посчитал нужным. После гневных комментариев пользователей, которые разузнали его адрес, Шакиев удалил страницу и отключил мобильный телефон.

Уже ищут

Судя по информации в соцсетях, предполагаемый подозреваемый увлекается автотюнингом, преимущественно отечественных авто. В Сети он ведет дневник на одном из автофорумов. Первая запись у него такая: "Уже три дня езжу без прав, гайцы, где вы?"

Полиция разыскивает нападавшего. В пресс-службе УМВД по Стерлитамаку уверены: его найдут в самое ближайшее время. На месте происшествия уже поработала группа следователей.

Пока же горожане пытаются связаться с пострадавшим, чтобы уговорить его подать заявление в полицию. Тогда хулигану будет грозить уголовное дело и реальный срок.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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dejavu_2001
В армии этот каратист служил?
Думается в Сирии ему самое место ногами на игиловцев махать.
Или опять: права человека, онжемальчик и пр.?
Пусть съездит, послужит и возвращается либо с медалью, либо ...сотым.
08:27
14.08.2018
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