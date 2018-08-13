В Крыму более 200 артистов выступили на фестивале "Опера в Херсонесе"

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Второй Международный музыкальный фестиваль "Опера в Херсонесе" с участием более 200 артистов России и зарубежных стран завершился в Севастополе, сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль продлился с 4 по 12 августа, всего состоялось шесть масштабных концертов на двух площадках в Херсонесе Таврическом. Почетным гостями фестиваля стали президент России Владимир Путин и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

"Событие объединило более 200 артистов из России и зарубежных стран – танцоров, оперных исполнителей, участников оркестров. Побывать на шести концертах, которые проходили не только на основной сцене, но и в амфитеатре Государственного музея-заповедника "Херсонеса Таврического", смогли более 3 тысяч зрителей", — отметили организаторы.

Фестиваль завершился 12 августа постановкой "Евгений Онегин" П.И. Чайковского в исполнении ведущих солистов Московского театра Новая Опера имени Е.В. Колобова. Постановка удостоена Национальной театральной премии "Золотая маска".

"В этом году всего было больше – больше концертов, больше артистов, больше света и звука. Произошел переход от концертов к полным оперным постановкам, в том числе и таким сложным, как "Дидона и Эней", рассчитанным на подготовленного зрителя. Потрясающе, что спектакль вызвал исключительно положительный отклик, а значит, что и публика на наши мероприятия приходит не случайная. Уверен, что "Опера в Херсонесе" обязательно займёт своё место в ряду больших европейских фестивалей", — приводит слова руководителя мероприятия Олега Берковича пресс-служба фестиваля.

Организаторы отметили, что постараются удивить зрителей фестиваля новыми проектами в следующем году.

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