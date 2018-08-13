В Москве в День города проведут более 50 бесплатных экскурсий

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Более 50 бесплатных экскурсий проведут в Москве по случаю Дня города, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла организации уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в понедельник.

"Специально ко Дню города мы подготовили серию из 26 маршрутов, и половина из них – премьерные. Каждый маршрут повторим по два раза, получится 52 прогулки. На экскурсиях посетители послушают увлекательные истории из прошлого и настоящего знаковых московских адресов", — цитирует оргкомитет автора проекта "Гуляем по Москве" Евгения Степанова.

Так, по его словам, будет организована прогулка по Никольской, во время которой участникам расскажут об истории улицы.

"Сейчас она часто служит площадкой городских фестивалей, а этим летом и вовсе стала главной футбольной улицей всего мира – но шумной и бойкой она была практически всегда: это одна из древнейших улиц столицы, начало дороги в Ростов, Суздаль и Владимир, в старину она была центром просвещения и книжной торговли", — рассказал Степанов.

Также горожан ждет экскурсия по Триумфальной площади, площади Тверской заставы и по набережным.

Для участия в прогулках необходимо пройти предварительную регистрацию.