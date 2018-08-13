В Москве в День города проведут более 50 бесплатных экскурсий

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Более 50 бесплатных экскурсий проведут в Москве по случаю Дня города, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла организации уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в понедельник.
Так, по его словам, будет организована прогулка по Никольской, во время которой участникам расскажут об истории улицы.
"Сейчас она часто служит площадкой городских фестивалей, а этим летом и вовсе стала главной футбольной улицей всего мира – но шумной и бойкой она была практически всегда: это одна из древнейших улиц столицы, начало дороги в Ростов, Суздаль и Владимир, в старину она была центром просвещения и книжной торговли", — рассказал Степанов.
Также горожан ждет экскурсия по Триумфальной площади, площади Тверской заставы и по набережным.
Для участия в прогулках необходимо пройти предварительную регистрацию.