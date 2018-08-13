На Ямале ликвидировали более 28 тысяч квадратных метров аварийного жилья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Более 28 тысяч квадратных метров аварийного жилья ликвидировано с начала года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник правительство региона.

"Мероприятия по расселению граждан из аварийного жилфонда в новое благоустроенное жилье в арктическом регионе продолжаются. В этом году в округе ликвидировано уже 28,2 тысячи квадратных метров аварийного жилья или 70 аварийных домов. Новоселье отпраздновали 650 ямальских семей", — говорится в сообщении.

Из них в Ноябрьске в новые квартиры въехали 374 семьи, расселено более 15 тысяч квадратных метров. В Новом Уренгое из почти 7 тысяч квадратных метров аварийного жилья в новые квартиры переехали 139 семей. В Надымском районе новое жилье получили 88 семей, расселено 3,8 тысячи квадратных метров.

В Ямальском районе на 903 квадратных метров проживали 26 семей, которые теперь получили новые благоустроенные квартиры. В Салехарде расселено 12 семей, это 486 квадратных метров ветхого жилья. В Красноселькупском районе новоселье в этом году отпраздновали 11 семей, ликвидировано 369 квадратных метров непригодного жилья, уточняют власти.

В планах властей к концу 2018 года расселить 91 тысячу квадратных метров, в новые квартиры переедут 2297 семей. В этом году на цели программы предусмотрено более 6 миллиардов рублей из окружного бюджета.

Новая адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ямала была утверждена постановлением правительства округа в середине июля. Она будет действовать с 2018 по 2022 годы включительно, ее результатом станет ликвидация 336,2 тысячи квадратных метров жилья, признанного аварийным, это 1351 аварийный дом. В конечном итоге в новые квартиры переедут 8476 ямальских семей или 25428 жителей округа, отмечает правительство региона.

"Указ президента №600 выполнен на Ямале в полном объеме и в срок. В рамках указа требовалось расселить жилье, признанное аварийным до 1 января 2012 года. По итогам ликвидировано 232,58 тысячи квадратных метров жилого фонда, 15 тысяч ямальцев переехали в новые квартиры. Округ затратил на выполнение обязательств свыше 17,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Другие новости региона читайте здесь >>