На Ямале ликвидировали более 28 тысяч квадратных метров аварийного жилья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Более 28 тысяч квадратных метров аварийного жилья ликвидировано с начала года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник правительство региона.
Из них в Ноябрьске в новые квартиры въехали 374 семьи, расселено более 15 тысяч квадратных метров. В Новом Уренгое из почти 7 тысяч квадратных метров аварийного жилья в новые квартиры переехали 139 семей. В Надымском районе новое жилье получили 88 семей, расселено 3,8 тысячи квадратных метров.
В Ямальском районе на 903 квадратных метров проживали 26 семей, которые теперь получили новые благоустроенные квартиры. В Салехарде расселено 12 семей, это 486 квадратных метров ветхого жилья. В Красноселькупском районе новоселье в этом году отпраздновали 11 семей, ликвидировано 369 квадратных метров непригодного жилья, уточняют власти.
Новая адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ямала была утверждена постановлением правительства округа в середине июля. Она будет действовать с 2018 по 2022 годы включительно, ее результатом станет ликвидация 336,2 тысячи квадратных метров жилья, признанного аварийным, это 1351 аварийный дом. В конечном итоге в новые квартиры переедут 8476 ямальских семей или 25428 жителей округа, отмечает правительство региона.
"Указ президента №600 выполнен на Ямале в полном объеме и в срок. В рамках указа требовалось расселить жилье, признанное аварийным до 1 января 2012 года. По итогам ликвидировано 232,58 тысячи квадратных метров жилого фонда, 15 тысяч ямальцев переехали в новые квартиры. Округ затратил на выполнение обязательств свыше 17,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.