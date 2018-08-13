Суд запросил информацию о счетах Степаненко по делу о разводе с Петросяном

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы запросил информацию о счетах артистки Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса с юмористом Евгением Петросяном, сообщил РИА Новости представляющий Петросяна адвокат Сергей Жорин.

"Суд удовлетворил наше ходатайство о запросе информации о счетах Степаненко и движениях по этим счетам за последние пять лет. Мы увидим, кто выводил средства из семейного бюджета", — сказал журналистам представитель юмориста Сергей Жорин.

Он считает, что результаты "будут интересными".

Сами юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко не пришли на заседание суда, где в понедельник рассматривается вопрос об их разводе и разделе совместно нажитого имущества. Их интересы представляют юристы. Интересы Степаненко представляет адвокат Елена Забралова, Петросяна — Сергей Жорин.

Представитель Петросяна перед заседанием суда заявил журналистам, что надеется на мировое соглашение по иску о разделе имущества и разводе с артисткой Еленой Степаненко.

Суд рассматривает сразу два иска: первый подали юристы Степаненко, встречный иск — представители Петросяна. Как стало известно ранее, представители Степаненко просят для нее большую часть совместно нажитого имущества. Как сообщил РИА Новости адвокат Степаненко Сергей Жорин, защита Петросяна просит поделить имущество поровну. Авторские права на произведения они пока не делят. Суд наложил арест на спорное имущество, чтобы никто из супругов не попытался продать его до решения суда. Из-за формальных нарушений недвижимость, расположенная в Подмосковье, под арест не попала.