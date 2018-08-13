На стадионе "Нижний Новгород" пройдет спортивный фестиваль "Прокачай себя"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг — РИА Новости. Спортивно-беговой фестиваль "Прокачай себя-2018" состоится на стадионе "Нижний Новгород" 19 августа, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фестиваль "Прокачай себя" — это праздник спорта, движения и дружбы, который соберет более 2000 участников в центре Нижнего Новгорода. На фестивале будет работать образовательный лекторий, зона для сдачи нормативов ГТО и площадки для творческого и спортивного развития. Мероприятие подведет итог летнего сезона активных выходных для любителей здорового образа жизни.

"Для нас важно, чтобы объекты, которые остались после чемпионата мира по футболу, были востребованы. Фестиваль "Прокачай себя" будет проходить на территории стадиона "Нижний Новгород". Здорово, что арена принимает не только футбольные матчи, но и такие разноплановые спортивные события, в которых каждый найдет для себя что-то интересное", — приводит пресс-служба слова главы Нижегородской области Глеба Никитина.

Олимпийские чемпионы проведут мастер-классы для всех желающих: Светлана Ишмуратова (биатлон) научит стрелять из пневматической винтовки, а Дмитрий Берестов (тяжелая атлетика) даст открытый урок по кроссфиту. В других зонах можно будет поучиться танцам, боксу, улучшить растяжку или сыграть в хоккей.

В рамках фестиваля состоится полумарафон по исторической части Нижнего Новгорода. Кроме того, планируются забеги на дистанции в 5 и 10 километров. Детей ждут собственные забеги: 500 метров для участников от 3 до 10 лет, 1 километр для участников от 10 до 14 лет.

Все средства от фестиваля будут направлены в благотворительные фонды города, отмечается в сообщении.

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