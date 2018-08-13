Тюменская область, Югра и ЯНАО совместно построили более 100 объектов

ТЮМЕНЬ, 13 авг — РИА Новости. Более ста социальных и инфраструктурных объектов возвели строители в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах с 2005 года в рамках программы "Сотрудничество", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора области.

"Программа "Сотрудничество" — прочный фундамент устойчивого социально-экономического развития Тюменской области, Югры и Ямала. За время ее действия реализовано свыше сотни строительных проектов — это качественные дороги, школы, детские сады, спортивные комплексы и больницы", — привел собеседник агентства слова врио губернатора Тюменской области Александра Моора.

Врио губернатора добавил, что в Тюменской области и северных автономных округах идет активная работа по созданию комфортной и благоустроенной среды для проживания, внедряются новые строительные технологии и материалы, реализуется концепция "умного города".

Целевая программа "Сотрудничество" действует на территории Тюменской области, Ханты — Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов с января 2005 года. В июне 2018 года главы Тюменской области, Югры и ЯНАО подписали договор между органами власти трех регионов о продлении ее до конца 2025 года. Программа подразумевает совместное участие субъектов в финансировании и реализации проектов, охватывая практически все сферы общественной жизни и экономики: от социальной поддержки населения и строительства дорог до охраны окружающей среды и развития профессионального образования.

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