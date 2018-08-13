В Оренбурге пройдет международный молодежный форум "Евразия"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Международный молодёжный образовательный форум "Евразия" пройдет в Оренбурге с 4 по 10 сентября, его участниками станут более тысячи российских и иностранных гостей, сообщила пресс-служба ОНФ.

В текущем году "Молодёжка ОНФ" выступает соорганизатором форума совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).

"Четвертого сентября в Оренбурге состоится открытие Международного молодёжного образовательного форума "Евразия". Мероприятие пройдет с 4 по 10 сентября и соберет более 1000 российских и иностранных участников. Соорганизатором форума впервые выступит молодёжное направление Общероссийского народного фронта – "Молодёжка ОНФ", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что "миссия форума" — "объединение молодёжи разных стран вокруг идеи Русского мира". "Площадка форума третий год является устойчивой платформой, где созданы условия для диалога молодёжных организаций и отдельных молодых граждан Евразийского континента, ориентированных на взаимодействие русскоговорящих иностранных представителей с гражданами России, готовых к практическому сотрудничеству и взаимодействию", — говорится в сообщении.

Дискуссии развернутся на тематических площадках "Новые горизонты", "Евразия в центре событий", "Глобальные вызовы", "Новые возможности", а также "Россия для мира" и "Создаем будущее вместе".

Темами площадки "Молодежки ОНФ" будут демографическое развитие, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, повышение производительности труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, развитие международной кооперации и экспорта.

Планируется, что гостями форума станут министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в России Игорь Петришенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев и другие.

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