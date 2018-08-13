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Общество

В Госдуме планируют обсудить с экспертами идею 12-летнего обучения в школах

(обновлено: 14:03 13.08.2018)
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyНа уроке в школе. Архивное фотоНа уроке в школе. Архивное фото
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) планирует провести в осеннюю сессию круглый стол, на который пригласит экспертов для обсуждения его идеи 12-летнего обучения в российских школах, при этом Минпросвещения РФ пока соответствующих запросов не получало и подобных предложений не рассматривает.

Как рассказал Власов, ранее в декабре он направил письмо в Минобрнауки РФ, в котором предложил ввести в школах 12-летнее обучение. Позже, по словам депутата, на его запрос из ведомства ответили, что считают в настоящее время с учетом действующих образовательных программ оптимальным 11-летнее обучение.

Идея депутата и позиция Минпросвещения

Как заявил РИА Новости Василий Власов, круглый стол на тему перехода школьный системы РФ на 12-летку может пройти уже в осеннюю сессию.

"Я думаю, что мы проведем круглый стол на эту тему. Позовем представителей образования и науки, директоров школ, которые согласятся на то, чтобы обсудить эту тему", — сказал Власов РИА Новости.

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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Власов также пояснил, что его инициатива предполагает больший акцент в обучении детей на профориентации. "Мы будем настаивать на том, чтобы (обучение) с профориентацией сделать в школе. В данном случае — возможный 12-й класс. Либо, возможно, как альтернативу мы будем рассматривать — оставить 11 классов, просто 10 классов будут по обычной программе, традиционной, а 11-й класс сделать профориентационным", — сказал парламентарий.

При этом в профильном ведомстве заявили РИА Новости, что никаких изменений не планируется. Соответствующую позицию недавно созданного министерства просвещения высказал директор департамента информационной политики Минобрнауки России Андрей Емельянов.

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"Министерство не рассматривает подобные предложения и не получало таких запросов от экспертного сообщества. Школьное образование сейчас представляет сбалансированный временной цикл. Ребята имеют возможность получать непрерывное образование: детский сад, школа, дальнейшие образовательные организации, и мы не планируем каких-либо изменений в этой части", — сказал Емельянов.

Перспектива

По мнению старшего научного сотрудника лаборатории исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрия Логинова, внедрение 12-летнего обучения в российских школах в ближайшие годы нецелесообразно.

"Система школьного образования в последние десять лет и так пережила череду реформ, к которым всем участникам образовательного процесса до сих пор трудно адаптироваться", — заявил РИА Новости Логинов.

Ольга Васильева. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Также он отметил, что если вспомнить развитие школьного образования в последние десять лет, то это — постоянные реформы, которые затронули как систему поступления в школы, так и систему школа-вуз.

"Это реформа финансирования школьных учреждений, реформа сети школьных учреждений, появление промежуточных итоговых аттестаций. И это только основные изменения, а их на самом деле очень много. Внедрять в ближайшие годы какие-то новые существенные изменения — это значит опять усиливать стресс, в котором находится система школьного образования", — поясняет эксперт.

Урок в школе. Архивное фото
© Fotolia / Kzenon
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По словам Логинова, в ближайшие годы "было бы правильно кардинальных реформ не производить", особенно в нынешней ситуации "ограниченных финансовых ресурсов", а сосредоточиться на выявлении достижений и проблем по итогам тех преобразований, которые уже состоялись.

"Проблема перезагруженности части школьников безусловно есть, но сейчас кардинально реформировать систему вряд ли правильно с той точки зрения, что риски и издержки превышают возможные выгоды. Введение дополнительного года будет означать перестройку всех образовательных программ во всех классах. Явный стресс для всех участников", — говорит Логинов.

Попытка №2

По словам заслуженного учителя России, директора московского центра образования №109 Евгения Ямбурга, попытка перейти на 12-летнюю систему уже была, но успехом она не увенчалась.

Школьный электронный дневник. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Лет 10 назад в некоторых регионах была сделана попытка перейти на 12-летнюю школьную систему, для того чтобы соотнести с европейской и вообще западной системой образования. Кончилось это довольно-таки плачевно, ну потому что, на самом деле, на это не хватило ресурсов, для этого пришлось создать такую систему, где в одних регионах 12, в других 11 и так далее — все это провалилось. Тем более сегодня, когда у нас все меньше и меньше ресурсов, объективно получается. Я думаю, что это очередной пустой разговор", — рассказал РИА Новости Евгений Ямбург.

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