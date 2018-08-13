СМОЛЕНСК, 13 авг — РИА Новости. Власти Смоленской области планируют до конца 2019 года полностью реализовать в регионе федеральный проект "Устранение цифрового неравенства", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Соответствующее решение было озвучено в ходе рабочей встречи главы региона Алексея Островского и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова.

Федеральный проект "Устранение цифрового неравенства" направлен на обеспечение потребностей населения, сельскохозяйственных предприятий, органов местного самоуправления и социальной инфраструктуры современными качественными информационно-телекоммуникационными услугами. Программа предусматривает строительство волоконно-оптических линий связи и установку точек коллективного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi в населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек, пояснили в пресс-службе.

В рамках соглашения между министерством связи и массовых коммуникаций и администрацией Смоленской области по итогам 2016 года на территории региона начали функционировать 136 точек доступа Wi-Fi. При этом, телекоммуникационная инфраструктура на Смоленщине еще недостаточно развита. В частности, не во всех сельских поселениях присутствует широкополосный доступ, в том числе, беспроводной, к сети Интернет.

"Проектом не охвачены еще 19 сельских поселений численностью до 250 и свыше 500 человек. Просим рассмотреть возможность завершения реализации программы на территории области в полном объеме", — сказал Островский.

В свою очередь, Носков заверил, что до конца следующего года федеральный проект в Смоленской области будет полностью реализован.

"Действительно, в связи с сокращением финансирования сроки исполнения контракта по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в рамках соглашения были продлены до 2019 года. До 31 декабря следующего года вопрос будет закрыт", — сообщил министр.

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