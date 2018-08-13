Пенсионеры смогут уведомить ПФР о своем переезде в электронной форме

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пенсионеры, которые планируют сменить место жительства, смогут уведомить об этом Пенсионный фонд России (ПФР) через электронное обращение, такая функция появится в конце года, сейчас заявление подается через клиентскую службу фонда, сообщили в пресс-службе ПФР.

"До конца года планируется еще несколько обновлений личного кабинета гражданина… Когда пенсионер переезжает на новое место жительства, ему необходимо сообщить об этом в Пенсионный фонд, чтобы пенсионное дело переехало вслед за пенсионером. Сейчас для этого подается заявление в клиентскую службу ПФР, а в скором времени планируется запустить новый сервис в личном кабинете гражданина, который позволит подавать заявление в электронной форме", — говорится в сообщении.

В Фонде отметили, что на граждан, переехавших за пределы России, как в дальнее, так и в ближнее зарубежье, этот порядок не распространяется, для них установлен другой порядок выплаты пенсии.