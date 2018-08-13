В Минобрнауки прокомментировали идею перехода на 12-летнюю систему обучения

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Министерство просвещения РФ не рассматривает идею перехода на 12-летнюю систему обучения в российских школах, школьное образование на данный момент представляет сбалансированный временной цикл, заявил РИА Новости директор департамента информационной политики Минобрнауки России Андрей Емельянов.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) планирует провести в осеннюю сессию круглый стол, на который пригласит экспертов для обсуждения идеи 12-летнего обучения в российских школах, предполагающего больший акцент на профориентации школьников.

"Министерство (просвещения — ред.) не рассматривает подобные предложения и не получало таких запросов от экспертного сообщества. Школьное образование сейчас представляет сбалансированный временной цикл. Ребята имеют возможность получать непрерывное образование: детский сад, школа, дальнейшие образовательные организации, и мы не планируем каких-либо изменений в этой части", — сказал Емельянов.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", разделив Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования и передав последнему функции упраздненного им Федерального агентства научных организаций. Функции Минпросвещения определены в постановлении, которое 1 августа подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.