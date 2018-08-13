МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Архитекторы спроектировали станции "Филатов луг" и "Прокшино" Сокольнической линии Московского метрополитена похожими на вокзалы конца ХIХ — начале ХХ века, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"По его словам, на создание облика новых станций авторов проекта вдохновили архитектурные формы вокзалов, построенных в конце ХIХ — начале ХХ века. Это Ватерлоо в Лондоне (1848), Пенсильванский вокзал в Нью-Йорке (1910) и Киевский вокзал в Москве (1918)", — уточняется в сообщении.
Отмечается, что у станции "Прокшино" будут выходы на обе стороны магистрали Солнцево — Бутово — Видное и к будущим жилым кварталам, у станции "Филатов луг" — один выход к одноименному поселку.