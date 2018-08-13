МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Архитекторы спроектировали станции "Филатов луг" и "Прокшино" Сокольнической линии Московского метрополитена похожими на вокзалы конца ХIХ — начале ХХ века, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, высота потолка на станциях достигнет почти 10 метров при том, что средняя высота потолка станций небольшого заложения составляет не более пяти.

"По его словам, на создание облика новых станций авторов проекта вдохновили архитектурные формы вокзалов, построенных в конце ХIХ — начале ХХ века. Это Ватерлоо в Лондоне (1848), Пенсильванский вокзал в Нью-Йорке (1910) и Киевский вокзал в Москве (1918)", — уточняется в сообщении.

Согласно сообщению, перроны станций оформят в белой гамме, выходы и кассы сделают ярко-красными и желтыми, чтобы привлекать внимание пассажиров. Платформы станций сделают закрытыми, а путевые стены выполнят из стекла, чтобы на станции проникал дневной свет.

Отмечается, что у станции "Прокшино" будут выходы на обе стороны магистрали Солнцево — Бутово — Видное и к будущим жилым кварталам, у станции "Филатов луг" — один выход к одноименному поселку.