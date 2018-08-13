В Новосибирской области из-за вспышки кори проходит допвакцинация

НОВОСИБИРСК, 13 авг – РИА Новости. Дополнительная "подчищающая" иммунизация против кори началась в Новосибирской области в связи с выявленными этим летом несколькими случаями массового заболевания, сообщил РИА Новости в понедельник представитель минздрава региона.

"В настоящее время в соответствии с постановлением главного санитарного врача Новосибирской области о дополнительных мерах по профилактике кори проводится подчищающая (дополнительная – ред.) иммунизация", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что прививки поставят не болевшим ранее, не привитым или привитым однократно, не имеющим сведения о прививках против кори детям и подросткам, а также взрослым в возрасте от 18 до 35 лет и 36-55 лет, относящимся к группам риска. Это работники медицинских и образовательных организаций, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфер, вахтовики и пограничники.

"План подчищающей иммунизации против кори составляет 4474 человека", — отметили в областном минздраве, добавив, что прививки для населения бесплатные.

Как сообщалось, этим летом в Новосибирской области были зафиксированы случаи массового заболевания корью. По данным на 3 августа, всего было выявлено 37 заболевших. Все они ранее не были привиты от этого заболевания.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 градуса), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Вирус передается воздушно-капельным путем, выделяясь во внешнюю среду больным человеком во время кашля и чихания.