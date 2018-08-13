Развернутые ответы в ЕГЭ могут начать проверять компьютеры, пишут СМИ

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Не только тестовую часть заданий, но и развернутые ответы на открытые вопросы в Едином государственном экзамене к 2030 году могут начать проверять компьютеры, сообщает газета "Известия".

Издание сообщает со ссылкой на Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), что эта организация уже ведет работу в данном направлении. "Известия" отмечают, что в Рособрнадзоре подтвердили эту информацию.

"Возможная замена экспертов, проверяющих развернутые ответы, искусственным интеллектом — не цель, а естественная и постепенная технологизация всех процессов экзамена. До введения в штатный режим любые изменения будут проходить широкое общественно-профессиональное обсуждение и многоразовые апробации", — пояснили газете в Рособрнадзоре.

Кроме того, в ведомстве заявили, что "рассчитывают на переход к автоматизированной проверке всего экзамена к 2030 году".

"Эти идеи уже в работе и будут развиваться в дальнейшем. Мы, безусловно, исповедуем эволюционный подход. Мы понимаем, что экзамен должен меняться, и главное, что меняться он должен в общем контексте развития системы. Но все изменения должны происходить поэтапно", — приводит газета слова директора ФИПИ Оксаны Решетниковой.

По данным "Известий", сейчас развернутые ответы проверяют около 40 тысяч экспертов, а машинам доверяют лишь проверку тестовой части.