Развернутые ответы в ЕГЭ могут начать проверять компьютеры, пишут СМИ

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Не только тестовую часть заданий, но и развернутые ответы на открытые вопросы в Едином государственном экзамене к 2030 году могут начать проверять компьютеры, сообщает газета "Известия".
"Возможная замена экспертов, проверяющих развернутые ответы, искусственным интеллектом — не цель, а естественная и постепенная технологизация всех процессов экзамена. До введения в штатный режим любые изменения будут проходить широкое общественно-профессиональное обсуждение и многоразовые апробации", — пояснили газете в Рособрнадзоре.
"Эти идеи уже в работе и будут развиваться в дальнейшем. Мы, безусловно, исповедуем эволюционный подход. Мы понимаем, что экзамен должен меняться, и главное, что меняться он должен в общем контексте развития системы. Но все изменения должны происходить поэтапно", — приводит газета слова директора ФИПИ Оксаны Решетниковой.
По данным "Известий", сейчас развернутые ответы проверяют около 40 тысяч экспертов, а машинам доверяют лишь проверку тестовой части.