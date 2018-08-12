Запашный ответил на заявление Вайкуле о Крыме и СССР

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Дрессировщик Эдгард Запашный раскритиковал заявление Лаймы Вайкуле о Крыме и СССР.

Ранее артистка заявила, что рада развалу СССР и не поедет в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили.

"Дорогая вы "наша" Лайма. Если бы не Советский Союз, то вы бы никогда бы так прекрасно не пели на русском языке, который на протяжении всей вашей карьеры поил и кормил вас, так как на родном латышском у вас до сих пор нет ни одной узнаваемой песни!", — написал Запашный у себя в Instagram.

Артист отметил, что у Вайкуле была возможность отказать от звания заслуженной артистки Латвийской ССР, но она ей не воспользовалась.

"На тот момент вы, видимо, "любили" Советский Союз", — предположил Запашный.

Он также напомнил Вайкуле, что Крым — это территория России, и призвал ее набраться мужества и не посещать Россию, если ее взгляды столь сильно отличаются от взглядов россиян.

Действия Вайкуле он назвал попыткой укусить руку, которая продолжает ее кормить.

"Без особого к вам уважения: дважды занесенный в список "Миротоворца" Эдгард Запашный, человек, который до сих пор во всех анкетах пишет, что родился в СССР!", — подписал свое послание артист.

Свой пост артист сопроводил хэштегами #ненесичушь и #стыдно.

Крым стал российским регионом в результате референдума, который проводился после госпереворота на Украине в 2014 году. Около 97% жителей республики Крым и 96% жителей Севастополя высказались за возвращение территории в состав России.