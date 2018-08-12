Экс-ведущий "Взгляда" прокомментировал версию о заказчике убийства Листьева

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Экс-ведущий информационно-развлекательной программы "Взгляд" Александр Политковский прокомментировал версию о причастности Бориса Березовского к убийству журналиста Владислава Листьева.
Политковский счел данную версию сомнительной.
"Решение не давать больше рекламу принимал не Листьев. Это было решение совета директоров, поэтому стрелять в Листьева — это все равно что стрелять в телевизор", — заявил журналист телеканалу РЕН ТВ.
Политковский также отметил, что "на беглого человека всегда проще всего это дело списать".
Листьева застрелили в марте 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Убийство журналиста стало одним из самых громких преступлений девяностых годов и до сих пор остается нераскрытым.